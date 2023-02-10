الرباط 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة المغربية عن مجموعة من التدابير لخفض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين واستعدادا لشهر رمضان.وواصلت اهتمامها بمخلفات الزلزال العنيف الذي ضرب الاثنين الماضي تركيا وسوريا، مشيرة إلى أن عدد الضحايا تجاوز 20 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.ونشرت صحف الجمعة إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر للمانحين، وذلك بهدف جمع مساعدات دولية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر.وتناولت إعلان الأمم المتحدة، أن الصومال بحاجة إلى أكثر من 2.6 مليار دولار لتقديم المساعدة لحوالي 7.6 مليون شخص تضرروا جراء أطول وأسوأ موجة جفاف في تاريخ البلاد.وتطرقت صحف الرباط إلى مخلفات الحرائق التي تجتاح وسط وجنوب تشيلي، وإعلان السلطات حالة التأهب في مناطق مختلفة من البلاد بسبب موجة الحر.// انتهى //09:43ت م0014