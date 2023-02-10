جدة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واساختتمت جامعة الملك عبدالعزيز أمس, فعاليات معرض "صنع بيدي" للمشاريع الصغيرة في نسخته الـ 16؛ مستقطباً أكثر من 164 مشروعًا، ومشاركة 230 طالبة، من مختلف جامعات المملكة، واستمر لمدة 5 أيام؛ بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد؛ أنّ المعرض يهدف إلى تقديم المشاريع الصغيرة وعرضها للمجتمع، وتسويق المنتجات على نطاق واسع، وتعزيز ثقة المجتمع بأبنائه من خلال إتاحة الفرصة لهم بالظهور كمُنتجين مبدعين قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية.بدورها أكدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بشطر الطالبات، الدكتورة أروى بنت حسني عرب؛ سعي الجامعة لتوفير كل الفرص لإعداد جيل يشرق المستقبل بمهاراته التنافسية، فنيًا وعمليًا، ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص.ويمثل "صنع بيدي" المرحلة الأخيرة لرخصة المشاريع الصغيرة، حيث يسبقها العديد من مراحل التدريب وتقييم المشروعات وتطويرها، من أجل دعم رواد الأعمال وتأهيلهم لخوض غمار المنافسة في سوق العمل.// انتهى //09:58ت م0015