بكين 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (وهو مقياس رئيسي للتضخم) بالصين، بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي خلال يناير الماضي.وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم، ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.2 بالمائة، وزاد نمو أسعار البنزين والديزل وغاز البترول المسال بنسبة 5.5 بالمائة و5.9 بالمائة و4.9 بالمائة، على التوالي.كما ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.8 بالمائة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمائة، وتوسع النمو بمقدار 2.3 نقطة مئوية، مما رفع التضخم الاستهلاكي الشهري بنحو 0.52 نقطة مئوية.وفي سياق متصل، أظهرت البيانات انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الصين (وهو مؤشر يقيس تكاليف السلع)، بنسبة 0.8 بالمائة على أساس سنوي خلال يناير الماضي.// انتهى //10:14ت م0016