القاهرة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسيعقد البرلمان العربي مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، غداً بمقر جامعة الدول العربية وبمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.وأوضح البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن المؤتمر سيناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان حول مشكلة الأمن الغذائي، بعنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، والتي تتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة تمهيدًا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها.// انتهى //10:59ت م0017