القدس المحتلة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسنددت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، باستشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الأسير وهو من مدينة الخليل استشهد داخل سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد له من قبل الاحتلال بعد أن قضى 11 عاماً في سجون الاحتلال، تعرض طيلة هذه السنوات للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي، حيث كان بحاجة ماسة للعلاج.من جانبه، ندد نادي الأسير الفلسطيني في بيان بجريمة استشهاد الأسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من استشهاد المزيد من الأسرى في ظل مواصلة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق 600 أسير فلسطيني، يعانون من أمراض متعددة منها الأمراض المزمنة، وهم بحاجة ماسة لتلقي العلاج، داعياً لتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة الأسرى خاصة المرضى منهم، والتطبيق الفوري لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى.الجدير بالذكر، أنه باستشهاد الأسير ارتفع عدد الشهداء داخل سجون الاحتلال بسبب التعذيب والإهمال الطبي منذ عام 1967 إلى 235 أسيراً، ولازال الاحتلال يحتجز جثامين عدد منهم.// انتهى //10:59ت م0018