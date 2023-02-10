الخرطوم 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي أمس، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين على التعاون وتبادل المنافع.ونقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب المباحثات المشتركة مع نظيره السوداني علي الصادق، دعم روسيا للجهود المبذولة لتحقيق التوافق والاستقرار في السودان.وأبرزت صحف الجمعة ترحيب السودان -الرئيس الحالي للإيقاد-، بإعلان دولة إرتريا عودتها لمنظمة الإيقاد.ولفتت الانتباه إلى حض الآلية الثلاثية الأطراف السودانية على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، كخطوة أخرى نحو إنهاء الأزمة السياسية، وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية.وركزت صحف السودان على لقاء عضو مجلس السيادة السوداني الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر، مع السفير المصري لدى السودان هاني صلاح، حيث تم بحث زيادة الإمداد الكهربائي الذي توفره مصر للسودان .// انتهى //11:11ت م0019