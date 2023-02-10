صبيا 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة بلدية محافظة صبيا خلال شهر يناير الماضي ، 445 جولة رقابية تفتيشية على المحلات و الأسواق التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن الخرمي ، أن الفرق الميدانية نفذت 474 جولة رقابية صحية، أسفر عنها تحرير 112 مخالفة صحية على عدد من المحلات لمخالفتها الرقابية الصحية، و 134 جولة على التشوهات البصرية ، و280 حملة وطنية للحد من مخلفات البناء، فيما بلغت عدد الزيارات الرقابية على المباني 354 زيارة، نتج عنها تحرير 71 مخالفة رقابية إنشائية.// انتهى //11:14ت م0022