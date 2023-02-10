إسلام آباد 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع كافة دول المنطقة، دون المساومة على أمنها ومصالحها الإقليمية.واهتمت بمواصلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نشاطه الإنساني في إقليم السند جنوب باكستان من خلال توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين.وأخبرت عن موقف باكستان التي أوضحت بأنها لم تقرر بعد عودة رئيس بعثتها الدبلوماسية إلى أفغانستان، وأنها ما زالت تناقش أمن سفارتها في كابل مع السلطات الأفغانية.وتطرقت صحف الجمعة إلى تأكيد وزارة الخارجية الباكستانية أنه تم إجلاء 23 مواطناً باكستانياً من المناطق المتضررة بالزلزال في تركيا.وأخبرت في الشأن الأمني نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على عنصر إرهابي مطلوب للغاية خلال عملية نفذتها في مدينة "خانيوال" بإقليم البنجاب الشرقي.وواكبت صحف إسلام آباد متابعة تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، والجهود الجارية لإغاثة المنكوبين.// انتهى //11:26ت م0023