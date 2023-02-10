الخرطوم 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في جمهورية السودان.وجرى أمس الأول توزيع 1.150 سلة غذائية في محلية كادقلى بولاية جنوب كردفان، استفاد منها 6.472 فرداً.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.// انتهى //11:43ت م0024