عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.150 سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات في محلية كادقلي بولاية جنوب كردفان بالسودان
الجمعة 1444/7/19 هـ الموافق 2023/02/10 م واس
الخرطوم 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في جمهورية السودان.
وجرى أمس الأول توزيع 1.150 سلة غذائية في محلية كادقلى بولاية جنوب كردفان، استفاد منها 6.472 فرداً.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.
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