القدس المحتلة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استمرار عمليات التصعيد الإسرائيلي، واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية، وحملة الاعتقالات والمداهمات المستمرة، لقوات الاحتلال للبلدات والمدن الفلسطينية، لافتة النظر لمخططات الاحتلال الإسرائيلي، للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الأغوار.وركزت على ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الزلازل، التي ضربت سوريا وتركيا إلى 77 شخصاً، ولاتزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين، فيما وصل فريق فلسطيني لسوريا وتركيا للتدخل والاستجابة العاجلة.وسلطت الضوء على مخلفات الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث وصلت أعداد المتوفين إلى أكثر من 21 ألف شخص منهم 17,674 شخصاً لقوا مصرعهم في تركيا، فيما تم إحصاء 3377 شخصاً في سوريا، ما يرفع عدد القتلى إلى 21,051 حتى الآن.وتطرقت صحف فلسطين إلى الدعوات الفلسطينية للاتحاد الأوروبي للتنسيق المشترك للاعتراف بالدولة الفلسطينية حماية لحل الدولتين الذي يواصل الاحتلال قتله من خلال استمرار التصعيد والقتل والاستيطان والتهويد والتحذير والقلق الأمريكي من مخططات للاحتلال للضم التدريجي للضفة الغربية.// انتهى //11:44ت م0027