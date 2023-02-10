المهرة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة خلال موسم الشتاء بمديرية المسيلة بمحافظة المهرة، يستفيد منه 700 فرد في مديريتي المسيلة ومنعر بالمهرة.وتهدف المساعدات إلى توفير الدفء لـ 1.100 أسرة من النازحين والفئات الأشد احتياجا في محافظات مأرب و حضرموت و المهرة، من خلال توزيع 1000 خيمة و 1000 حقيبة إيوائية.وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية المسيلة تركي مسلم الدحيمي بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة في تخفيف معاناة الأسر الأشد احتياجًا في مواجهة ظروف الشتاء القاسية.وتأتي هذه الجهود في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة النازحين والأسر الأكثر تضررا في اليمن خلال فصل الشتاء الحالي.// انتهى //11:47ت م0028