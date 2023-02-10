إسلام آباد 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 540 حقيبة شتوية في منطقة دادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.780 متضررا من الفيضانات.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //11:50ت م0030