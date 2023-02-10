كابل 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية في مديرية أتشين بولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //11:50ت م0031