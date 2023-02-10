عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 1.000 سلة غذائية في مديرية أتشين بولاية ننجرهار بأفغانستان
الجمعة 1444/7/19 هـ الموافق 2023/02/10 م واس
كابل 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية في مديرية أتشين بولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.
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11:50ت م
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