الرباط 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسدعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين في التخصصات العلمية، للإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية.وأوضح بيان للمنظمة، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم، الذي يخلده العالم في 11 فبراير من كل عام، أنها تجدد التأكيد على أنها تولي أهمية بالغة للإسهام في تحقيق المساواة بين الجنسين، وبناء قدرات النساء والفتيات، خصوصاً في تخصصات العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى المبادرات التي أطلقتها بهذا الخصوص.وشددت المنظمة على أهمية بناء القدرات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجالات العلوم، وتكثيف جهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والجامعات والقطاع الخاص للاستثمار في برامج التعليم والتدريب المهني، وإصدار بحوث ودراسات لإذكاء الوعي بخطورة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، والاحتفاء بإنجازات عالمات العالم الإسلامي وإسهاماتهن القيمة في المجتمعات.// انتهى //11:53ت م0032