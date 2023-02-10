تونس 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله لوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي، على أن قطاع الفلاحة يتصل بسيادة الدولة والأمن الغذائي وهو جزء من الأمن القومي، ويجب إعطاء هذا القطاع المكانة التي تستحق.وأخبرت عن المحادثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مع نظيره المصري سامح شكري، عبرا خلالها عن تطلّعهما إلى مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص مجالات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين .ورصدت صحف الجمعة تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه لا خيار أمام بلاده سوى إجراء الانتخابات، معرباً عن انفتاح حكومته للاستماع لأي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في عملية تأمين الانتخابات .وكتبت عن تواصل حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الارتفاع، وبلغت نحو 22 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمصابين، مع تواصل البحث عن ناجين من تحت الأنقاض.وتطرقت صحف تونس إلى تأكيد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ليس بالسهل ولا يمكن القيام بها بسرعة، مقترحاً إطلاق شراكات جديدة مع دول المنشأ والعبور الرئيسية لمكافحة التهريب.// انتهى //11:53ت م0033