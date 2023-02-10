الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واساختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مشاركتها في مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا" لعام 2023 الذي استضافته كيب تاون في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023، تحت مظلة "استثمر في السعودية".وألقى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس وفد المملكة المهندس خالد بن صالح المديفر كلمة رئيسية في حفل افتتاح المؤتمر سلط الضوء فيها على فرص التعدين الكبيرة في المملكة والإطار التنظيمي والتشريعي الجاذب للمستثمرين, كما عقد معاليه لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، ومسؤولي القطاع الخاص من الشركات الحاضرة للمؤتمر.فيما استعرض المشاركون من الوفد السعودي الفرص الهائلة المتوفرة في المملكة، وجهودها في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين وتحسين البنية التحتية الأساسية، فضلاً عن تقديم الحوافز لجذب المستثمرين.وعلى هامش المؤتمر، عقدت الوزارة لقاء مع المستثمرين لعرض الجهود المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، والتحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.وشهدت مشاركة المملكة إقامة الجناح السعودي تحت مظلة "استثمر في السعودية"، الذي ضم ممثلين من وزارة الاستثمار وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.// انتهى //12:55ت م0036