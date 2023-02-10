الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسوقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عدة اتفاقيات لتحسين خدمات التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية في المدن، برعاية معالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.وجاء توقيع الاتفاقيات ضمن مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر ليب 23 بجناح هيئة الحكومة الرقمية، حيث مثلها خلال توقيع الاتفاقيات وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية بالوزارة المهندس مساعد العتيبي، فيما مثل شركة الاتصالات السعودية الرئيس التنفيذي المهندس عليان الوتيد، بينما مثل شركة المياه الوطنية الرئيس التنفيذي المهندس نمر الشبل.أما الاتفاقية الثالثة فتم توقيعها مع كل من وزارة الطاقة التي مثلها مساعد الوزير لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، والشركة السعودية للكهرباء التي مثلها الرئيس التنفيذي المهندس خالد القنون.وتأتي هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز حوكمة معالجة بلاغات التشوه البصري مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في تحسين مرافق المدن وتطوير البنية التحتية فيها، بما ينعكس إيجابًا على المشهد الحضري ورفع جودة حياة ساكنيها.من جهة أخرى، أبرمت "الوطنية للإسكان" مذكرتي تفاهم، مع شركة البريدي العقارية وشركة zigbang الكورية؛ لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي ودعم التقنيات الناشئة عبر الخدمات التي تقدمها الوطنية للإسكان، حيث مثّلها في التوقيع رئيس قطاع الحلول في الوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل.وتسعى الوزارة من خلال مشاركتها في معرض مؤتمر ليب 23 لتعزيز دورها التكاملي مع شركائها، ما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية.// انتهى //13:10ت م0037