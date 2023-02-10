واغادوغو 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسمنح صندوق النقد الدولي بوركينافاسو 80 مليون دولار، دعماً لها في مواجهة تحدي الأمن الغذائي، حيث يعاني نحو 2.6 مليون شخص في البلاد أزمة غذائية.وأفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مارتن شندلر في ختام زيارة لبوركينافاسو، إن هذه المساعدة ستسهم في دعم الإجراءات الهادفة إلى تقديم مساعدات طارئة للأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي الحاد، مضيفاً أن أزمة الغذاء التي كانت تؤثر أصلاً على البلاد، قد تفاقمت بعد الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتطلب مساعدات إنسانية ومالية فورية.يُذكر أن هذه المساعدة تشكل جزءاً من صندوق "الصدمات الغذائية" الذي أنشأه صندوق النقد الدولي نهاية شهر سبتمبر الماضي ضمن إطار التسهيلات الائتمانية السريعة.// انتهى //13:23ت م0039