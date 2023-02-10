جدة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسانطلقت أمس, البطولة المفتوحة الثالثة لقفز الحواجز إحدى بطولات الاتحاد السعودي للفروسية و تستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بمحافظة جدة.وحقق المركز الأول في الشوط الصغير الفارس عبدالرحمن قحل على الجواد بابريكا, فيما حقق المركز الأول في الشوط المتوسط الفارس عبدالله الشربتلي على الجواد اساجان, وحصد الفارس فيصل با كسري على الجواد جمير المركز الأول في الشوط الكبير على كأس وزارة التعليم.وستستكمل البطولة اليوم أشواطها بإقامة شوط تحت 18 سنة وشوط مفتوح 1 وشوط مفتوح 3.// انتهى //13:29ت م0040