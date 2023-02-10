الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قيامها وعبر فرق الالتزام التأميني بأكثر من 10,900 ألف زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت خلال شهر يناير 2023م.وأضافت المؤسسة أنه تم تقديم الدعم والتواصل لعدد 1,984 منشأة ضمن نطاق المنشآت المتوسطة والصغيرة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، كما تم خلال ذات الفترة القيام بأكثر من 2700 زيارة توعوية وعقد 34 ورشة خارجية لأصحاب العمل والمشتركين لتعزيز التواصل مع العملاء والإجابة عن كافة استفساراتهم والاستماع لملاحظاتهم لتطوير الإجراءات وتسهيلها.وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص المؤسسة على حفظ حقوق المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية عبر التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين، حيث أثمرت هذه الجهود عن انخفاض المؤشر الإستراتيجي لإصابات العمل خلال العام الماضي 2022م بواقع 8% مقارنة بالعام 2021م .يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانطلاقاً من مسؤوليتها بتحقيق الالتزام التأميني وهدفها الإستراتيجي بضمان السلامة والصحة المهنية في بيئة الأعمال تولي جانب التوعية والتثقيف التأميني عناية خاصة من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لكافة العملاء من مشتركين وأصحاب عمل لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وسبل ضمان السلامة المهنية لخلق بيئة عمل آمنة تهدف لسلامة المشتركين.// انتهى //15:10ت م0046