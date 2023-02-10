الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسشاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك والذي اختتم أمس فعالياته في الرياض تحت شعار" منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن " وذلك لمناقشة أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، والتحول الرقمي.واستعرضت "منشآت" من خلال المؤتمر الذي نظمته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ أبرز الخدمات والبرامج المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال ومنها خدمات التدريب والاستشارات والإرشاد المقدمة من خلال مراكز دعم المنشآت وتطبيق نوافذ.وتسعى منشآت للوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة بخدماتها، وذلك لضمان تسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتقديم الحلول التي تسهم في نمو مشاريعهم الريادية، إضافة إلى معالجة التحديات والعوائق التنظيمية والتشغيلية لدى تلك المنشآت .كما طورت منشآت من الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهيلاً لوصولهم إليها وذلك من خلال موقعها الإلكتروني https://www.monshaat.gov.sa/ إضافة إلى تطبيق نوافذ وأكاديمية منشآت اللذين يقدمان التدريب والاستشارات لرواد ورائدات الأعمال افتراضياً.// انتهى //16:16ت م0054