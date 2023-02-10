طرابلس 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسعقد وزراء نقل دول الاتحاد من أجل المتوسط عن بعد، اجتماعًا تحت عنوان " الاتحاد من أجل المتوسط" بمشاركة الوزراء المعنيين بالمجال.وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الوزراء أكدوا خلال الاجتماع استمرار التعاون الإقليمي في قطاعات النقل البحري، والبري والجوي وشبكة الاتصال في المتوسط، بما فيها رسم الخرائط لأعضاء الشبكة ضمن الاتحاد من أجل المتوسط، مشددين على إنشاء قاعدة بيانات إقليمية ومجموعة المواقع الجغرافية الموثوقة لمناطق المتوسط اعتمادًا على بيانات وزارات النقل وأيضا التدريب المستمر للمهن اللوجستية.// انتهى //16:16ت م0055