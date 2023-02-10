الخرطوم 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، أمس، بزيارة إلى مركز العز بن عبدالسلام الثقافي بالخرطوم، حيث كان في استقباله مدير المركز البروفيسور عزالدين عمر موسى وعدد من مديري الإدارات.ووقف السفير على أقسام المركز واستمع إلى شرح رؤساء الأقسام والباحثين عن برامج ومشروعات المركز الذي يعد من أكبر مراكز البحوث بالسودان ويهتم بالدراسات الثقافية والفكرية ويوفر خدماته للباحثين في التراث العربي الإسلامي الأفريقي.ونوه السفير بحجم العمل الذي يقوم به المركز ورسالته، مؤكداً حرص المملكة على الاهتمام بالعلم والمعرفة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال .وشدد على عمق علاقات التعاون الأخوية بين المملكة والسودان، مجدداً السعي إلى تعميق وتوسيع جذور أواصر المحبة والأخوة والارتقاء بها إلى أفاق أرحب.وأوضح أن دور المملكة وجهودها ومساعيها الحالية لتيسير توافق بين الأطراف السودانية للوصول لتوافق يحقق الاستقرار والازدهار في البلاد، وهي استمرارا لتوجيهات القيادة في المملكة بالعمل دائماً للوقوف بجانب السودان لتحقيق تطلعات شعبه.بدوره أعرب مدير المركز عن تقديره للزيارة، لافتاً إلى أن نواه تأسيس المركز كانت بعد حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية في العام 2003م.وأشاد باهتمام المملكة بالمؤسسات الثقافية والبحثية على مستوى العالم، مشيراً إلى شراكة المركز مع عدد من المؤسسات الثقافية بالمملكة.// انتهى //16:16ت م0056