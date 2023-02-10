مكة المكرمة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسنفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أمس معرضًا توعويًا بمناسبة اليوم العالمي للتأهيل الطبي الذي أقامه التجمع الصحي في مكة المكرمة.واشتمل المعرض الذي شاركت به الهيئة في هذه المناسبة على عرض الأجهزة الطبية التي تستخدمها الهيئة في تقديم الخدمة الإسعافية بالإضافة إلى التعريف بالبرامج التدريبية والتوعوية التي تقدمها الهيئة لأفراد المجتمع من خلال منصة متأهب كما تم تعريف زوار المعرض بالأعمال التطوعية ومجالاته وطريقة التسجيل بمنصة العمل التطوعي بالهيئة .// انتهى //16:28ت م0057