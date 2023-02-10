الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسانطلقت أمس البطولة التأهيلية لدوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة البراعم والناشئين والتي تستمر لمدة ثلاث أيام، بتنظيم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة, على الصالة المغطاة بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 200 لاعباً يمثلون 22 نادياً من مختلف مناطق المملكة.وتضم البطولة التي ستُلعب وفقاً لنظام الدوري من دوريين، منافسات الفرق التي تشمل لقاءات الفردي والزوجي والفردي والزوجي والفردي.وأكد المدير الفني للاتحاد عمار عوض أهمية البطولة كونها تأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد التي يسعى من خلالها لنشر اللعبة لدى الأندية وزيادة عدد ممارسيها وإقامة البطولات التي تتيح للاعبين ممارسة اللعبة ضمن بيئة رياضية احترافية, كما أنها تركز على استكشاف المواهب ودعمها وتطويرها والتخطيط لضمّهم لصفوف المنتخب السعودي للريشة الطائرة.// انتهى //17:02ت م0060