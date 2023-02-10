الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسحقق لاعب إسكواش نادي الصفا يوسف العقيلي لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 11 عاماً والتي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 9-10 فبراير بمشاركة 16 لاعباً وينظمها الاتحاد السعودي للإسكواش.وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعبَ كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، ونال لاعب نادي الصفا قصي السعيد الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد أن حل في المرتبة الثانية، فيما جاء لاعب نادي الصفا تميم العلكوم ثالثاً وتسلّم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وحلّ حسين آل نصفان لاعب نادي الصفا رابعاً وتسلّم هو الآخر الميدالية البرونزية ومكافأة مالية.// انتهى //17:11ت م0063