إسلام آباد 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن مقتل اثنين من ضباطه خلال تفجير استهدف فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط أمني في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن فرقة عسكري كانت تقوم بعملية تمشيط أمني في منطقة "كوهلو" بإقليم بلوشستان، وتعرضت سيارة عسكرية لتفجير نجم عبوة ناسفة زرعها مجهولون على قارعة الطريق، مما أدى إلى تدمير السيارة واستشهاد ضابط برتبة رائد وآخر برتبة نقيب كانا على متنها.وأكد البيان عزم الجيش الباكستاني على مواصلة الحرب ضد الإرهاب وعدم السماح للعناصر الإرهابية بزعزعة أمن واستقرار البلاد.// انتهى //17:11ت م0064