عمّان 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.58%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2725.9 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 10.4 ملايين دينار أردني مقارنة مع 8.9 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 16.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 52.1 مليون دينار أردني، مقارنة مع 44.6 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة 30.8 مليون سهم، نُفذت من خلال 22154 صفقة.// انتهى //17:14ت م0065