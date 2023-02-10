الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم في مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2023 في باريس، حيث تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 18 فبراير الجاري.يُذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 نجحت في تصميم وإنشاء "أرينا مركز النخبة الرياضي" في الدرعية التاريخية خلال 27 يوماً وبمعدل 18 ساعة يومياً، حيث شارك في بنائها وتصميمها 25 فنيًا وعاملًا متخصصًا تم استقطابهم من فرنسا وبلجيكا، وأيضا 20 فنيًا وعاملًا متخصصًا من السعودية.وتبلغ مساحة الأرينا (55 طولاً × 35 عرضًا) م، حيث تضم أيضاً 150 مقعداً في قسم الـ VIP، و500 مقعد في المدرجات العامة، فيما تتسع منطقة الفعاليات المصاحبة لأكثر من 10 آلاف زائر.كما تضم منطقة الفعاليات المصاحبة في مركز النخبة الرياضي أكثر من 15 مطعمًا وقهوة وخيمة للاستراحة ومأكولات شعبية يقوم بإعدادها أسر سعودية، ومناطق خاصة للفعاليات والعروض ومساحات مجهزة لعشاق وهواة الرياضات الاستعراضية لممارسة هوايتهم في البطولة وورش عمل متنوعة, بالإضافة إلى لقاء اللاعبين، والمحال التجارية.// انتهى //17:57ت م0068