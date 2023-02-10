الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأعلنت مؤسسة المسار الرياضي عن مشاركتها في ماراثون الرياض 2023 أكبر فعالية جري منظمة على مستوى المملكة بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبدعم مباشر من وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة والاتحاد السعودي لألعاب القوى والمقام في مدينة الرياض من 10 إلى 11 فبراير.ويشارك في الماراثون عدد من محبي رياضتي المشي والجري من جميع أنحاء العالم، كما سيتيح عدة فرص بتوفير سباقات مصممة لتلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف الأعمار واللياقة البدنية من كلا الجنسين، حيث تم تخصيص المسار البالغ طوله 42.2 كلم للمحترفين و21.1 كلم لمحبي رياضة الجري وسباق بمسافة 10 كلم لمن هم من سن 17 وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال.وسيتم استقبال الزوار والمشاركين في ماراثون الرياض لهذا العام في جناح المسار الرياضي المخصص في قرية الماراثون وذلك من تاريخ 10 وحتى 11 فبراير، والذي يحتوي على فعاليات متنوعة وممتعة لجميع أفراد العائلة، ويتيح فرصة التعرف على أهداف المشروع لإلهام جيل جديد من الرياضيين وهواة الرياضة, بالإضافة إلى معرفة المزيد حول مجموعة واسعة من الفرص الأخرى التي سيتم توفيرها لمدينة الرياض.وأوضحت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن أن المسار الرياضي يهدف إلى خلق الفرص وزيادة النشاط والمشاركة لأفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وقدراتهم في الرياضة، بوصفها الرياضة من الطرق المثالية للتفاعل بين المجتمع .وأكدت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني أن المسار الرياضي الشريك الرسمي للوجهة الرياضية في ماراثون الرياض لنسخته الثانية لهذا العام الذي بدوره سيوفر مرافق رياضية تستهدف جميع الأعمار والقدرات في أنحاء مدينة الرياض.// انتهى //19:26ت م0076