الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واستغلب فريق الرائد على ضيفه أبها 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.سجل للرائد اللاعب داميان عند الدقيقة 2+45، وعند الدقيقة 88 أضاف اللاعب محمد فوزير الهدف الثاني لمصلحة الرائد، وعند الدقيقة 13+90 سجل الرائد ثالث أهدافه عن طريق اللاعب محمد فوزير، فيما سجل لأبها اللاعب نواف الصعدي عند الدقيقة 41.وبهذا الفوز رفع الرائد رصيده لـ 19 نقطة في المركز الـ 12، فيما توقف رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز الـ 8.// انتهى //19:33ت م0078