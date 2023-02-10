الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة ضمك وضيفه الفيحاء في إطار الجولة الـ 16 من منافسات دوري روشن السعودي والتي أقيمت اليوم على ملعب ملعب نادي ضمك في خميس مشيط.سجل ضمك أولاً عند طريق اللاعب هلال سوداني عند الدقيقة 37، فيما سجل للفيحاء هدف التعديل اللاعب ترايكوفسكي عند الدقيقة 65.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ضمك للنقطة 22 في المركز الـ 7، فيما رفع الفيحاء رصيده النقطي لـ 19 نقطة في المركز الـ 11.// انتهى //19:34ت م0079