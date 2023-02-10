الرباط 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأكد مدرب فريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن فريق الهلال السعودي قوي ويتمتع بصفات فردية رائعة وفيه لاعبين من المنتخب، والذين قدموا أداء كبيرًا في مونديال قطر.وقال مدرب الفريق الإسباني خلال لقاء صحفي بالرباط اليوم، إن تأهل الهلال لنهائي كأس العالم يظهر أن كرة القدم تتطور على نطاق عالمي، معتبراً أن فريقه يمر حاليًا في لحظة حاسمة.وأضاف أنشيلوتي أن الفوز بلقب كأس العالم للأندية بداية لتصحيح مسار هذا الموسم، وهو لقب يهم الريال كثيراً، لأنه سينهي البطولة بالعلامة الكاملة.يُذكر أن فريقي الهلال وريال مدريد يلتقيان غداً على ملعب مولاي عبدالله الرياضي في الرباط, في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.// انتهى //19:35ت م0081