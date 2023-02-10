الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأتاحت اللجنة المنظمة لموسم الدرعية بنسخته الثانية اليوم أمام الجمهور من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر النزال العالمي "نزال الحقيقة" للملاكمة، الذي سيقام على لقب بطولة العالم للوزن المتوسط الثقيل، وسيجمع الملاكمين الأمريكي جيك بول في مواجهة البريطاني تومي فيوري، على حلبة الدرعية الأحد 26 فبراير الجاري، وذلك عبر الموقع الرسمي للموسم عبر الرابط: https://diriyahseason.sa/ar/events/the-truth.وسيتضمن "نزال الحقيقة" بالدرعية الذي تنظمه وزارة الرياضة تحت إشراف الاتحاد السعودي للملاكمة وبالتعاون مع شركة تحدي المهارة للترفيه، العديد من جولات الملاكمة التي ستسبق الحدث الرئيسي، حيث سيقام نزالاً على لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر بين بطل العالم الحالي الكونغولي إيلونغا ماكابو وحامل اللقب السابق السويدي بادو جاك، بالإضافة إلى نزال بين الملاكم الأمريكي أنتوني سيلف في مواجهة الملاكم الغاني ماكسويل أويكو في الوزن الخفيف، والنزال الذي سيجمع الملاكم الأمريكي محسن كاسون أمام مواطنه الملاكم إل ساندوس في وزن الكروزر، إلى جانب نزال بين الملاكم السعودي زياد المعيوف ضد الملاكم الجورجي أكاكي كارياشفيلي في الوزن الخفيف الثقيل، وكذلك سيواجه الملاكم الأمريكي آدم صالح مواطنه ستيوارت كيلوغ.ويعد هذا النزال العالمي المرتقب بين الملاكمين المحترفين الشهيرين بول وفيوري صاحبا السجل الخالي من الهزائم، هو الثالث الذي تستضيفه المملكة في رياضة الملاكمة، حيث كان أول النزالات بين البريطاني أنتونتي جوشوا ومنافسه المكسيكي آندي رويز على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة في عام 2019 على حلبة الدرعية التاريخية، ثم أقيم "نزال البحر الأحمر" بين البريطاني أنتوني جوشوا والأوكراني ألكساندر أوسيك في جدة العام الماضي.وتأتي استضافة موسم الدرعية 2022 لهذا النزال العالمي في إطار تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية لاحتضان الفعاليات والبطولات العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم التوجه لفتح آفاق جديدة للرياضة والرياضيين، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.// انتهى //19:36ت م0082