لندن 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأوضح مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم أن اقتصاد بلاده شهد نموًا صفريًا بين أكتوبر وديسمبر 2022، على الرغم من الانخفاض الحاد في الناتج الاقتصادي بنسبة 0.5% خلال ديسمبر.ووصف المستشار جيريمي هانت الأرقام بأنها مؤشر على "المرونة الأساسية" لاقتصاد المملكة المتحدة، محذرًا من أن البلاد لم تخرج بعد من مرحلة الخطر، حيث لا يزال بنك إنجلترا، -البنك المركزي البريطاني- ، يتوقع دخول البلاد في حالة ركود هذا العام.ويقوم بنك إنجلترا بدور مركزي في إدارة الحالة العامة لاقتصاد المملكة المتحدة من خلال تغيير أسعار الفائدة، كما رفع أسعار الفائدة مؤخرًا في محاولة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.// انتهى //19:39ت م0083