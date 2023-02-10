رفحاء 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واستتواصل فعاليات وبرامج مهرجان شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية ،الذي يستمر حتى 15 من شهر مارس المقبل 2023م ‬،وتنظمه هيئة تطوير محمية الامام تركي بن عبدالله الملكية،بقرية لينة التاريخية.ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المنوعة التي تجمع بين المتعة والترفيه وتستهدف الطفل والأسرة والشباب.و تنوعت الفعاليات بين الثقافية والفنية والرياضية والتراثية والتاريخية، والمسابقات، إضافة إلى ما تعرضه أجنحة السوق التاريخي في "بوثات" منتجون من الأدوات التراثية والحرفية،والمطاعم والمقاهي ومنطقة المسرح التي تشمل المغامرات، والألعاب، والأمسيات والأدب والبرامج المتعددة التي تناسب جميع الفئات العمرية،حتى أصبح وجهة للكثير من العوائل في إجازة نهاية الأسبوع.كما عزز بفعالياته المتجددة والمتنوعة المكانة التاريخية لسوق لينة التاريخي وأهميته من خلال إقامة معظم الفعاليات والأنشطة التاريخية والثقافية والاجتماعية المتنوعة فيه،ليصبح على خارطة السياحة بالمنطقة، وزيادة أعداد مرتادي السوق من المنطقة وخارجها ومن دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //19:40ت م0085