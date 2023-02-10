إسلام آباد 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسجددت باكستان التزامها الثابت بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والسعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور أسد مجيد خان، خلال لقائه بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرنيدو آيارس، اليوم بمقر المنظمة بمدينة لاهاي في هولندا.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الجاري بين باكستان ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وثمن آيارس دور باكستان كعضو بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومساهمتها بمختلف مشاريع بناء القدرة، موضحاً أن باكستان تسهم بشكل فعّال لدعم عمل المنظمة وتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.// انتهى //19:42ت م0086