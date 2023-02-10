عام / سفارة المملكة لدى جمهورية تركيا: العثور على جثمان المواطنة التي انقطع الاتصال بها في مدينة أنطاكيا كما تم إجلاء بقية المواطنين في مناطق الزلزال إلى أماكن آمنة
الجمعة 1444/7/19 هـ الموافق 2023/02/10 م واس
أنقرة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس
قالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا:" إنه عُثر اليوم على جثمان المواطنة -رحمها الله- التي انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية، تحت انقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على جثمانها ورفعه بحضور ممثل من السفارة وبعض أفراد أسرتها.
وأعربت السفارة عن شكرها على تجاوب السلطات التركية، كما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وأقاربها في هذا المصاب.
وأكدت السفارة أن بقية المواطنين الذين كانوا في مناطق الزلزال قد تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة، وجميعهم يتمتعون بصحةٍ جيدة.
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19:48ت م
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