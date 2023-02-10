أنقرة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسقالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا:" إنه عُثر اليوم على جثمان المواطنة -رحمها الله- التي انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية، تحت انقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على جثمانها ورفعه بحضور ممثل من السفارة وبعض أفراد أسرتها.وأعربت السفارة عن شكرها على تجاوب السلطات التركية، كما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وأقاربها في هذا المصاب.وأكدت السفارة أن بقية المواطنين الذين كانوا في مناطق الزلزال قد تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة، وجميعهم يتمتعون بصحةٍ جيدة.// انتهى //19:48ت م0087