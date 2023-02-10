اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على تباين في التعاملات
الجمعة 1444/7/19 هـ الموافق 2023/02/10 م واس
الرباط 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على تباين في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدما بنسبة 0.08 %، عند 10.728,31 نقطة.
وبالمقابل تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.17 % ليستقر عند 864,23 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تراجعا بنسبة 0.36 % بمجموع 817,39 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على تراجع بنسبة 0.17 % بمجموع 871,41 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 96 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 561 مليار درهم مغربي.
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19:56ت م
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