موروني 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمُر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، في مكتبه بالسفارة، مدير مركز سعد بن معاذ لتحفيظ القرآن الكريم التابع لرابطة العالم الإسلامي سولي أحمد.وتم خلال اللقاء استعراض برامج وأنشطة المركز.كما كرم السفير خلال اللقاء التلميذ القمُري سلطان عبده إبراهيم، البالغ من العمر 11 عامًا نظير حفظه للقرآن الكريم بالكامل، وذلك بحضور والديه ووسائل الإعلام المحلية المختلفة.// انتهى //21:22ت م0092