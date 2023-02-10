طريف 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسيشارك أكثر من 80 متطوعًا ومتطوعةً - تحت مظلة جمعية التنمية الأهلية بطريف التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- في مهرجان الصقور بالحدود الشمالية في نسخته الثامنة ،المقام حاليًّا في طريف.وتهدف المشاركة إلى توعية الجمهور والمشاركين، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لهم من خلال أكثر من 80 شخصًا متطوعًا يجوبون أرجاء المهرجان؛ لعرض خدماتهم وخبراتهم للجمهور الذي يزور المهرجان من داخل المملكة وخارجها.وتتنوع مشاركة الفرق التطوعية من خلال تقديم العديد من الخدمات المساندة؛ من أهمها تنظيم الدخول والخروج من وإلى أقسام المهرجان المختلفة.وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على أن تشارك الفرق التطوعية في موقع المهرجان بطريف انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير منصات تطوعية؛ لغرس القيم النبيلة والمبادئ القويمة في نفوس الأشخاص الراغبين في القيام بعمل تطوعي يخدم المجتمع والفرد.// انتهى //21:22ت م0093