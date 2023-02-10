الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم في الدرعية التاريخية ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، خلال المدة من 10 إلى 18 فبراير الجاري وذلك في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وشهد اليوم الأول حضوراً جيداً من العائلات برفقة أطفالهم، والجمهور من عشاق الرياضات الحضرية؛ للاستمتاع بالأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالمياً في رياضات عدة؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولاً إلى الباركور، حيث يتم تعليمهم الأساسيات وممارسة هذه الرياضات، من خلال تنمية مواهبهم وتمكينهم من الاحتكاك بالخبرات العالمية؛ لزيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة، وبناء جيل رياضي محترف ينافس إقليمياً وعالمياً، كما تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الفرص والبيئة الجاذبتين للفعاليات والاستثمار في القطاع الرياضي، وتحقيق التميز محلياً وعالمياً، ورفع مستوى الحضور والتمثيل السعودي في الساحة الرياضية الدولية.وجذبت الفعاليات والأنشطة المصاحبة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية الجمهور بمختلف الفئات، حيث اشتملت على عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارب المتنوعة، والموسيقى الحية "الدي جي"، والفعاليات الرياضية والعروض الحرية، مع تخصيص مساحة لعشاق الرياضات الاستعراضية لممارسة هوايتهم، إضافة إلى استمتاع الزوار بالعروض التوضيحية، وورش العمل الشيقة، والعروض الخاصة التي قدمها نخبة من الرياضيين المحترفين حول العالم، إلى جانب المسابقات، ولقاء اللاعبين، ووجود مجموعة من المطاعم والمحال التجارية.وستتواصل فعاليات كأس العالم للدراجات الاستعراضية في أسبوعها الثاني انطلاقاً من الأربعاء 15 فبراير بتمرينات للمجموعات المشاركة في البطولة، وكذلك الأنشطة الرياضية الاستعراضية؛ الدراجات، والتزلج، والباركور، إضافة إلى جولة استعراضية من أداء النجم العالمي كيني بيليه، على أن تقام تصفيات البطولة للسيدات والرجال الخميس 16 فبراير، فيما ستبدأ الجمعة 17 فبراير جولات التأهل للمبتدئين والهواة، وجولات الإحماء والتأهل للنصف نهائي للسيدات والرجال، إلى جانب عروض كيني بيليه.ومن المقرر أن تختم منافسات البطولة يوم السبت 18 فبراير بإقامة جولات الإحماء للمبتدئين والنهائي للهواة والسيدات والرجال، وكذلك جولات النهائي للمبتدئين والهواة والسيدات والرجال، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري، وما يقدمه المهرجان من أنشطة رياضية مختلفة (الباركور، التزلج، البريك دانس).ويتيح موسم الدرعية 2022 للجمهور والزوار من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، من خلال الموقع الرسمي للموسم عبر الرابط: https://diriyahseason.sa/ar/events/diriyah-urban-festival.// انتهى //22:02ت م0095