طريف 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واساستقطبت الخيمة الشعبية إحدى فعاليات مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة في محافظة طريف الزوار من داخل المنطقة وخارجها استمتعوا داخلها بالعديد من البرامج والفعاليات في أجواء شتوية حولتها إلى ملتقى ثقافي وشعبي حفّز الشعراء والأدباء لإلقاء قصائدهم الشعرية بها .وتنقل الخيمة الزائر إلى الماضي عبر الصور الذهنية التي تروي تاريخ الخيمة العربية وحضارتها الأصيلة وأحيت الحنين إلى حياة البادية والتمسك بالموروث القديم لما يشكله من موروث ثقافي لأبناء الجزيرة العربية مثل صناعة للقهوة السعودية بوصفها منتجًا ثقافيًّا مميزًا للمملكة ورمزًا للضيافة والكرم.وعدّت اللجنة المنظمة للمهرجان فكرة الخيمة رائدة ومعبرة تحكي التراث الأصيل والتاريخ القديم مشيرة إلى أنها تستقطب يومياً العديد من الزوار للاستمتاع بفعاليتها التي تشتمل على الفنون الشعبية مثل الدحة والهجيني وغيرها من الفعاليات التي تلبي رغبات الزوار .// انتهى //22:03ت م0096