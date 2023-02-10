القدس المحتلة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الغاشم، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت أمر بمدينة الخليل وقام بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية السامة صوب الفلسطينيين؛ مما أدرى إلى إصابة الشاب.وفي سياق متصل، اقتحم جيش الاحتلال أحياء في مدينة القدس المحتلة، وشنَّ حملة دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وسلم إخطارات لهدم ثلاثة منازل الأحد المقبل.// انتهى //22:04ت م0097