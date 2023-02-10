القاهرة 19 ادرجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسخسر فريق الزمالك المصري أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وبهذه النتيجة تصدَّر شباب بلوزداد الجزائري المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما تذيل الزمالك المجموعة دون أي رصيد من النقاط في انتظار نتيجة مباراة الغد بين الترجي التونسي والمريخ السوداني بالجولة الأولى.// انتهى //22:04ت م0098