الرباط 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأوضح المدير الفني للهلال السعودي رامون دياز - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم- أن فريقه مستعد وجاهز لتقديم أداء يليق به غداً في نهائي كأس العالم للأندية، عندما يواجه ريال مدريد الإسباني غداً، على أرضية إستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط.ونوَّه دياز بروح لاعبي الهلال السعودي التي لمسها في التدريبات وفي اجتماعاته معهم، التي طالبهم فيها بتجنب ارتكاب الأخطاء، وضرورة التركيز الكامل في هذا النهائي المونديالي، بوصف التركيز عاملاً أساسياً سيضمن تقديمهم جهد وعطاء بالغين، من شأنهما إظهار قدراتهم ومهاراتهم الكبيرة التي طالما تمتعوا بها، وأسهمت في بلوغهم هذه المباراة باقتدر وجدارة، وأثبتوا أحقيتهم في الوصول لهذه المباراة بعد خوضهم مباريات صعبة، تفقوا فيها على فرق قوية ذات تاريخ وإنجازات كبيرة محلياً وقارياً، وقدمت جميعها مستويات متميزة في منافسات هذا المونديال.وأشاد المدرب الأرجنتيني بريال مدريد الإسباني، الذي يمتلك عناصر ذات خبرة ومستويات متميزة، جعلته حاضراً بقوة في مختلف البطولات التي ينافس فيها، لذا سيكون منافساً قوياً للغاية، مؤكداً أن المواجهة المرتقبة ستمثِّل اختباراً للفريقين، لذا ينبغي لهم في الهلال التعامل معها باهتمام وحذر.وعبَّر مدرب الهلال عن تفاؤله بتقديم مباراة رائعة، وتقديم صورة مشرّفة للكرة السعودية، الحاضرة بقوة دائماً على الصعيد القاري، وتشهد حالياً تطوراً مضطرداً وكبيراً وسريعاً، استناداً لما تمتلكه من مواهب محلية، مدعومة بلاعبين أجانب متميزين، وقدرات فنية وتدريبية على مستوى عالٍ، أسهمت في قوة وندية في مختلف المسابقات المحلية، التي تحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة الرياضية.وعن لقاء نصف النهائي الذي خاصه الهلال أمام فلامينغو البرازيلي، أشار المدرب رامون دياز إلى اتخاذهم إستراتيجية اتَّسمت بالمثالية، ارتكزت على منع الخصم من الحصول على مساحة، الأمر الذي مكَّن فريقه من السيطرة على الكرة طوال شوطي المباراة بشكل جيد، وهو ذات الشأن بالنسبة للمباراة التي خاضها الهلال قبل ذلك مع الوداد، إلا أنها كانت حاسمة ومنحت الفريق ثقة، متطلعاً إلى استثمار تلك المكتسبات للتتويج بالكأس العالمية.// انتهى //22:14ت م0099