الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسحصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودية (SEAM)، وذلك خلال أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي "ليب".وتسلَّم شهادة الاعتماد المشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس محمد بن عبدالله الغنَّام، بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، ونائب المحافظ لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي المهندس عبدالله الفيفي.ويأتي تحقيق الوزارة للاعتماد تأكيدًا على ريادتها في رحلة التحول الرقمي، حيث يسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية (NORA) في تمكين التحول الرقمي وحوكمة الاستثمارات التقنية، من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير.// انتهى //22:31ت م0101