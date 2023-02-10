الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسحقَّقت الفرس أسراج لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، كأس اليابان "فئة 3 محلية" وسلَّم الجائزة للفائز نائب السفير الياباني بالمملكة كازوتاكا كاواهارا، كما حقق الجواد ميلودي أوف لايف، لإسطبل عاديات القائد، كأس تحدي نادي سباقات الخيل، وذلك في الحفل الـ 95 الذي أقامه اليوم نادي سباقات الخيل ضمن موسم سباقات الرياض 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، وتضمَّن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد جمران، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سيف الدين بن سعود.الشوط الثاني على مسافة 1400م، فاز به الجواد رستم باشا، للمالك سعد عبدالواحد.الشوط الثالث على مسافة 1400م، فازت به الفرس لطيفة العاذرية، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.الشوط الرابع على مسافة 1400م، فاز به الجواد حنبلي، للمالك حماد المطيري.الشوط الخامس على مسافة 1600م، فاز به الجواد سكيب، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن خالد بن فيصل.الشوط السادس على مسافة 1600م، فازت به الفرس مبسرات، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.الشوط السابع على مسافة 1800م، فاز به الجواد ا.ف مقنع، لأبناء سعد بن شنان.الشوط الثامن على مسافة 2000م، فاز به الجواد توم كولينز، لإسطبل السفير.الشوط التاسع على مسافة 2000م، فاز به الجواد تربل جوي لأبناء بداح العذاب. الشوط العاشر على مسافة1400م، فاز به الجواد ميلودي أوف لايف، لإسطبل عاديات القائد.الشوط الحادي عشر على مسافة 1600م، فازت به الفرس أسراج، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.// انتهى //22:39ت م0102