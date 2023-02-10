جدة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واستغلَّب فريق الاتحاد على ضيفه العدالة بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وذلك في منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.وافتتح الاتحاد التسجيل عند الدقيقة" 17" عن طريق اللاعب البرازيلي رومارينهو ، وأضاف اللاعب عبدالرزاق حمدالله الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقة " 37 "و"67"، بينما أحرز اللاعب إيغور كورنادو الهدف الرابع عند الدقيقة"90+4"، فيما أضاف اللاعب هارون كمارا الهدف الخامس عند الدقيقة "90+8 " .وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده لـ 37 نقطة في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة الـ9 في المركز الـ15.// انتهى //23:03ت م0104