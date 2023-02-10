رياضي / المقاولون العرب يفوز على غزل المحلة في منافسات الجولة الـ 18 بالدوري المصري
الجمعة 1444/7/19 هـ الموافق 2023/02/10 م واس
القاهرة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس
حقَّق نادي المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على مضيفه فريق غزل المحلة، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد المحلة في الجولة الـ18 من الدوري المصري.
وبهذه النتيجة، يرتقي المقاولون العرب إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة في المركز السابع.
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23:04ت م
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