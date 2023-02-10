القاهرة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسحقَّق نادي المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على مضيفه فريق غزل المحلة، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد المحلة في الجولة الـ18 من الدوري المصري.وبهذه النتيجة، يرتقي المقاولون العرب إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة في المركز السابع.// انتهى //23:04ت م0106